Специалисты из США разработали способ 100-процентной переработки пластика

Американские специалисты из Университета штата Колорадо в Боулдере разработали способ, позволяющий переработать пластик на 100 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

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Технология предполагает набор реакций для полной переработки использованного пластика из полициануратных полимеров с экономически выгодной моделью: минимальные затраты энергии и ресурсов. Разработка поможет переплавлять отработанный пластик на новые изделия из того же сырья.

На данный момент повсеместная методика переработки этого материала неэффективна, поскольку внутри молекул легко образуются связи, которые сложно разорвать без соответствующих усилий, что делает такие услуги нерентабельными.

В новой работе специалисты предложили изначально создавать такой пластик, который будет легко создаваться и разлагаться. Для этого они изменили свойства полициануратов через замену части атомов углерода на азот и последующего соединения оставшихся атомов углерода с кислородом. В результате формируется новый тип одиночных звеньев полимера, которые имеют прочные связи друг с другом при нагреве, но при этом легко разлагаются при взаимодействии с горячим спиртом и раствором карбоната калия.