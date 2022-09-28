Ученые выяснили, куда делись протоконтиненты Земли

Ученые выяснили, куда исчезли континенты, появившиеся в первые пять миллиардов лет развития Земли. Работа ученых из Китая появилась в PNAS.

Основываясь на имеющихся данных, специалисты смоделировали эволюцию планеты в доархейский период. Выяснилось, что поток внутреннего тепла Земли в те времена был в три-четыре раза выше, чем сейчас. Неустойчивые ранние континенты часто раскалывались, плавились и после уходили обратно в мантию, превращаясь в «корни» будущих кратонов.