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35 минут назад

Китайские ученые выяснили, куда делись протоконтиненты Земли

runews24.ru

Ученые выяснили, куда исчезли континенты, появившиеся в первые пять миллиардов лет развития Земли. Работа ученых из Китая появилась в PNAS.

Ученые выяснили, куда делись протоконтиненты Земли
Фото: runews24.rurunews24.ru

Основываясь на имеющихся данных, специалисты смоделировали эволюцию планеты в доархейский период. Выяснилось, что поток внутреннего тепла Земли в те времена был в три-четыре раза выше, чем сейчас. Неустойчивые ранние континенты часто раскалывались, плавились и после уходили обратно в мантию, превращаясь в «корни» будущих кратонов.

Когда процесс окончательного образования и затвердевания кратонов завершился, начался процесс образования современных материков, выходящих на поверхность Земли в виде центральной части кратонов.

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