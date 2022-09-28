Разработчики WhatsApp обнаружили возможность взлома приложения

Фото: Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости CVE-2022-36934 в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Об этом сообщается на сайте приложения. Отмечается, что киберпреступник может использовать брешь для выполнения произвольного кода на смартфоне жертвы с помощью видеозвонка. По словам разработчиков, также присутствует угроза быть взломанными через просмотр видеоролика, в который злоумышленники научились прятать вирус. Удаленное выполнение кода также позволяет устанавливать программы-шпионы на смартфон с целью кражи информации. Авторы программы констатировали, что каждая из уязвимостей внутри WhatsApp крайне опасна для любого пользователя. Обе бреши были исправлены в новых версиях мессенджера 2.22.16.12 для iOS и Android, заверили авторы WhatsApp. Однако проблема все еще актуальная для немалого числа пользователей, использующих старые версии клиента. Ранее сообщалось, что в магазинах приложений для смартфонов на Android начали активно появляться опасные клоны популярного мессенджера WhatsApp, которые называют его «улучшенной» версией. Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости CVE-2022-36934 в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Об этом сообщается на сайте приложения. Отмечается, что киберпреступник может использовать брешь для выполнения произвольного кода на смартфоне жертвы с помощью видеозвонка. По словам разработчиков, также присутствует угроза быть взломанными через просмотр видеоролика, в который злоумышленники научились прятать вирус. Удаленное выполнение кода также позволяет устанавливать программы-шпионы на смартфон с целью кражи информации. Авторы программы констатировали, что каждая из уязвимостей внутри WhatsApp крайне опасна для любого пользователя. Обе бреши были исправлены в новых версиях мессенджера 2.22.16.12 для iOS и Android, заверили авторы WhatsApp. Однако проблема все еще актуальная для немалого числа пользователей, использующих старые версии клиента. Ранее сообщалось, что в магазинах приложений для смартфонов на Android начали активно появляться опасные клоны популярного мессенджера WhatsApp, которые называют его «улучшенной» версией.