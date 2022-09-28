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1 час назад

Разработчики WhatsApp обнаружили возможность взлома приложения с помощью видеозвонка

Газета.Ruиещё 1

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости CVE-2022-36934 в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Об этом сообщается на сайте приложения.

Разработчики WhatsApp обнаружили возможность взлома приложения
Фото: Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости CVE-2022-36934 в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Об этом сообщается на сайте приложения. Отмечается, что киберпреступник может использовать брешь для выполнения произвольного кода на смартфоне жертвы с помощью видеозвонка. По словам разработчиков, также присутствует угроза быть взломанными через просмотр видеоролика, в который злоумышленники научились прятать вирус. Удаленное выполнение кода также позволяет устанавливать программы-шпионы на смартфон с целью кражи информации. Авторы программы констатировали, что каждая из уязвимостей внутри WhatsApp крайне опасна для любого пользователя. Обе бреши были исправлены в новых версиях мессенджера 2.22.16.12 для iOS и Android, заверили авторы WhatsApp. Однако проблема все еще актуальная для немалого числа пользователей, использующих старые версии клиента. Ранее сообщалось, что в магазинах приложений для смартфонов на Android начали активно появляться опасные клоны популярного мессенджера WhatsApp, которые называют его «улучшенной» версией.Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о критической уязвимости CVE-2022-36934 в недавних версиях мессенджера для смартфонов iPhone и других гаджетов, работающих на Android. Об этом сообщается на сайте приложения. Отмечается, что киберпреступник может использовать брешь для выполнения произвольного кода на смартфоне жертвы с помощью видеозвонка. По словам разработчиков, также присутствует угроза быть взломанными через просмотр видеоролика, в который злоумышленники научились прятать вирус. Удаленное выполнение кода также позволяет устанавливать программы-шпионы на смартфон с целью кражи информации. Авторы программы констатировали, что каждая из уязвимостей внутри WhatsApp крайне опасна для любого пользователя. Обе бреши были исправлены в новых версиях мессенджера 2.22.16.12 для iOS и Android, заверили авторы WhatsApp. Однако проблема все еще актуальная для немалого числа пользователей, использующих старые версии клиента. Ранее сообщалось, что в магазинах приложений для смартфонов на Android начали активно появляться опасные клоны популярного мессенджера WhatsApp, которые называют его «улучшенной» версией.

Отмечается, что киберпреступник может использовать брешь для выполнения произвольного кода на смартфоне жертвы с помощью видеозвонка. По словам разработчиков, также присутствует угроза быть взломанными через просмотр видеоролика, в который злоумышленники научились прятать вирус.

Удаленное выполнение кода также позволяет устанавливать программы-шпионы на смартфон с целью кражи информации. Авторы программы констатировали, что каждая из уязвимостей внутри WhatsApp крайне опасна для любого пользователя.

Обе бреши были исправлены в новых версиях мессенджера 2.22.16.12 для iOS и Android, заверили авторы WhatsApp. Однако проблема все еще актуальная для немалого числа пользователей, использующих старые версии клиента.

Ранее сообщалось, что в магазинах приложений для смартфонов на Android начали активно появляться опасные клоны популярного мессенджера WhatsApp, которые называют его «улучшенной» версией.

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