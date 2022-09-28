Ученые назвали упражнения, которые снижают риск ранней смерти

Упражнения с весом (гантелями) снижают риск ранней смерти. По мнению исследователей, пожилым людям могут быть полезны на регулярной основе аэробика и силовые упражнения.

Было обнаружено, что у взрослых, которые занимались регулярно тяжелой атлетикой, риск смерти был на 14% ниже.

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Согласно крупнейшему исследованию такого рода, регулярные упражнения с утяжелителями связаны с более низким риском преждевременной смерти.

Исследователи говорят, что еженедельные тренировки, включающие как силовые, так и аэробные упражнения, оказывают еще больший положительный эффект. Их выводы были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.

Взрослым настоятельно рекомендуется заниматься в неделю не менее 150 минут физкультурой с умеренной активностью или иметь 75 минут интенсивных тренировок.

Кроме того, рекомендуется выполнять «укрепляющие упражнения». Нужно укреплять мышцы ног, бедер, спины, живота, груди, плеч и рук.

Такие занятия рекомендуется делать дважды в неделю.

Хотя аэробные упражнения неизменно связаны с более низким риском преждевременной смерти, до сих пор не было ясно, могут ли тренировки с весом иметь аналогичные эффекты. Пытаясь восполнить этот пробел в знаниях, исследователи решили оценить потенциальное влияние таких тренировок на риск преждевременной смерти среди пожилых людей.

Исследователи Национального института рака США в Роквилле, штат Мэриленд, изучили данные о почти 100 000 взрослых, принимавших участие в скрининговом исследовании в США.

Участники, средний возраст которых был 71 год, предоставили информацию о своих занятиях с весом и любых других упражнениях, в которых они принимали участие.

Около 23% сообщили о занятиях силовыми упражнениями, а 16% сообщили, что занимаются до шести раз в неделю.

Исследователи сочли, что почти треть (32%) были «достаточно активными», при этом 24% соответствовали рекомендациям по аэробной активности, а 8% превышали их.

За период наблюдения 9,6 года было зарегистрировано 28 477 смертей.

Исследование показало, что у взрослых, которые занимались тяжелой атлетикой, «риск смертности от любых причин» был на 9% ниже. Аналогичное наблюдение было сделано в отношении смертей от болезней сердца, но связи между силовыми тренировками и смертностью от рака обнаружено не было.

Было обнаружено, что у тех, кто занимался «регулярной» тяжелой атлетикой, риск смерти был на 14% ниже.

Исследование было сосредоточено не только на упражнениях с утяжелителями, но и на других упражнениях для укрепления мышц: отжимания, приседания, пилатес, прыжки и берпи.