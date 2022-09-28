Xiaomi представила необычного робота

Накануне Xiaomi анонсировала свой новый смартфон — Civi 2. Но вместе с ним компания также показала и другой интересный гаджет.
Речь идёт о модульном роботе, который может принимать различную форму и взаимодействовать с людьми вокруг самыми разными способами. За счёт модульной конструкции девайса его можно «слепить» похожим на танцующего в горшке малыша Грута из комиксов Marvel.
В качестве основы робота выступает миниатюрный серводвигатель, который разработали инженеры Xiaomi. При этом за вычисления в устройстве отвечает ARM-процессор.
На данный момент за робота Xiaomi просят 500 долларов. Но это цена в Китае. Будет ли гаджет продаваться за пределами родного рынка и если да, то по какой цене — неизвестно.