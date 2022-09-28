Xiaomi представила необычного робота

Накануне Xiaomi анонсировала свой новый смартфон — Civi 2. Но вместе с ним компания также показала и другой интересный гаджет.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Речь идёт о модульном роботе, который может принимать различную форму и взаимодействовать с людьми вокруг самыми разными способами. За счёт модульной конструкции девайса его можно «слепить» похожим на танцующего в горшке малыша Грута из комиксов Marvel.

В качестве основы робота выступает миниатюрный серводвигатель, который разработали инженеры Xiaomi. При этом за вычисления в устройстве отвечает ARM-процессор.