Госуслуги запустили прием заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов

Минцифры открыло на портале Госуслуг сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва сотрудников ИТ и телеком-компаний. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что решение об отсрочке будет принято в Министерстве обороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября. Инструкция по правильному заполнению формы и подаче заявления, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей указаны в сообщении ведомства.
Ранее Минцифры опубликовало список из 195 IT-специальностей которые не подпадают под частичную мобилизацию. В их число вошли актуальные специальности, которые утвердили приказами Минобрнауки в 2013 году, а также специальности «по которым обучались раньше». Между этими понятиями было установлено соответствие.