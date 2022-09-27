Госуслуги запустили прием заявлений на отсрочку для ИТ-специалистов

Минцифры открыло на портале Госуслуг сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва сотрудников ИТ и телеком-компаний. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

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Отмечается, что решение об отсрочке будет принято в Министерстве обороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября. Инструкция по правильному заполнению формы и подаче заявления, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей указаны в сообщении ведомства.