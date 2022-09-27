В России изобрели сотовые вышки, не требующие подключения к электросетям

В Сети появилась информация о свежей разработке специалистов из «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР). Они создали энергонезависимую опору для размещения телекоммуникационного оборудования.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Говоря более простым языком, учёным удалось создать сотовые вышки, которые не требуют подключения к внешним источникам питания. Всё дело в том, что их конструкция позволяет самостоятельно вырабатывать электричество для снабжения размещённого на нём оборудования.

Достигается это путём преобразования солнечной энергии в электрическую. Помогают им в этом два вида ветрогенераторов и углублённые в грунт аккумуляторы.