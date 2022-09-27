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1 час назад

В России изобрели сотовые вышки, не требующие подключения к электросетям

Ferra.ru

В Сети появилась информация о свежей разработке специалистов из «Научно-исследовательского института Радио» (НИИР). Они создали энергонезависимую опору для размещения телекоммуникационного оборудования.

В России изобрели сотовые вышки, не требующие подключения к электросетям
Фото: ferra.ruferra.ru

Говоря более простым языком, учёным удалось создать сотовые вышки, которые не требуют подключения к внешним источникам питания. Всё дело в том, что их конструкция позволяет самостоятельно вырабатывать электричество для снабжения размещённого на нём оборудования.

Достигается это путём преобразования солнечной энергии в электрическую. Помогают им в этом два вида ветрогенераторов и углублённые в грунт аккумуляторы.

Что интересно, прототип автономной опоры уже можно найти на полигоне в подмосковной Балашихе. В дальнейшем проект может получить развитие и распространиться по всей России. Более того — разработкой уже заинтересовались в за пределами страны, например, в ЮАР.

Наука и техника,НИИР,
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