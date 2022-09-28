Ученые доказали, что ген APOE влияет на тяжесть COVID-19

Ученые доказали, что течение COVID-19 частично зависит от различных аллелей гена APOE. Kюди с вариантами APOE2 и APOE4 предрасположены к более тяжелым формам болезни. А аллель APOE3 облегчает течение коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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COVID-19 уникален тем, что протекает совершенно по-разному у разных людей. У одних болезнь проходит в легкой форме в виде недомогания и небольшой температуры, у других — с тяжелыми последствиями, приводящими к летальному исходу. Ученые выяснили, что люди, страдающие болезнью Альцгеймера, более восприимчивы к данной инфекции. Это доказывает, что существует ген, способный влиять на характер течения COVID-19.

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Теперь ученые выяснили, что разные аллели гена APOE по-разному влияют на течение болезни COVID19. Ранее исследователи обнаружили, что этот ген играет большую роль в метастазировании рака. Он способен регулировать противоопухолевый иммунный ответ. Самый распространенный его вариант — APOE3. Однако APOE2 и 4 также встречаются примерно у 40% населения мира. Продуцируемые ими белки отличаются от белков APOE3 на одну или две аминокислоты. APOE4 влияет на развитие болезни Альцгеймера и атеросклероза.

В результате экспериментов на мышах ученые выяснили, что данные аллели способны влиять и на инфекционные заболевания. Так, у мышей c менее распространенными аллелями вирус быстрее переходил в легкие. Затем ученые проанализировали данные о 13 тысячах пациентов из Великобритании. Авторы обнаружили, что люди с двумя копиями APOE4 или APOE2 с большей вероятностью умирали от COVID-19, чем люди с двумя копиями APOE3.

Результаты данного исследования требуют дальнейших проверок. Если теория о влиянии различных аллелей на течение болезни будет доказана, то люди, имеющие варианты APOE2 или APOE4, должны будут обязательно вакцинироваться.