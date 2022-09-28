Ученые доказали, что ген APOE влияет на тяжесть COVID-19

Ученые доказали, что течение COVID-19 частично зависит от различных аллелей гена APOE. Kюди с вариантами APOE2 и APOE4 предрасположены к более тяжелым формам болезни. А аллель APOE3 облегчает течение коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
COVID-19 уникален тем, что протекает совершенно по-разному у разных людей. У одних болезнь проходит в легкой форме в виде недомогания и небольшой температуры, у других — с тяжелыми последствиями, приводящими к летальному исходу. Ученые выяснили, что люди, страдающие болезнью Альцгеймера, более восприимчивы к данной инфекции. Это доказывает, что существует ген, способный влиять на характер течения COVID-19.
Теперь ученые выяснили, что разные аллели гена APOE по-разному влияют на течение болезни COVID19. Ранее исследователи обнаружили, что этот ген играет большую роль в метастазировании рака. Он способен регулировать противоопухолевый иммунный ответ. Самый распространенный его вариант — APOE3. Однако APOE2 и 4 также встречаются примерно у 40% населения мира. Продуцируемые ими белки отличаются от белков APOE3 на одну или две аминокислоты. APOE4 влияет на развитие болезни Альцгеймера и атеросклероза.
В результате экспериментов на мышах ученые выяснили, что данные аллели способны влиять и на инфекционные заболевания. Так, у мышей c менее распространенными аллелями вирус быстрее переходил в легкие. Затем ученые проанализировали данные о 13 тысячах пациентов из Великобритании. Авторы обнаружили, что люди с двумя копиями APOE4 или APOE2 с большей вероятностью умирали от COVID-19, чем люди с двумя копиями APOE3.
Результаты данного исследования требуют дальнейших проверок. Если теория о влиянии различных аллелей на течение болезни будет доказана, то люди, имеющие варианты APOE2 или APOE4, должны будут обязательно вакцинироваться.
«Необходимо изучить все функции гена APOE. Это поможет понять, каким образом он влияет на процессы в клетках при таких заболеваниях как рак, деменция и коронавирусная инфекция», — утверждает Соаил Тавазои, профессор Рокфеллерского Университета.