Названы цены нового поколения процессоров Intel

Официальные продажи процессоров для настольных компьютеров Intel Core Raptor Lake 13-го поколения должны начаться 27 сентября, после презентации на мероприятии Innovation.
Но ещё на прошлой неделе некоторые крупные розничные сети Великобритании выложили списки доступных к продаже устройств. Вероятно, это говорит о том, что Intel снимет эмбарго на продажу процессоров ещё до презентации.
В частности, список новых процессоров появился на сайте в британском Amazon UK. Список опубликовал пользователь под ником @momomo_us, сделавший скриншоты страниц с товаром. Но эти страницы быстро стали недоступны.
В список попали:
Скорее всего, цены не окончательные.