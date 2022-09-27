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7 минут назад

Сколько стоят новые Core i9-13900KF, i7-13700K и i5-13600KF в европейских магазинах

Ferra.ru

Официальные продажи процессоров для настольных компьютеров Intel Core Raptor Lake 13-го поколения должны начаться 27 сентября, после презентации на мероприятии Innovation.

Названы цены нового поколения процессоров Intel
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но ещё на прошлой неделе некоторые крупные розничные сети Великобритании выложили списки доступных к продаже устройств. Вероятно, это говорит о том, что Intel снимет эмбарго на продажу процессоров ещё до презентации.

В частности, список новых процессоров появился на сайте в британском Amazon UK. Список опубликовал пользователь под ником @momomo_us, сделавший скриншоты страниц с товаром. Но эти страницы быстро стали недоступны.

В список попали:

  • 24-ядерный флагман без интегрированной графики i9-13900KF, в рублях его цена — 50 тысяч;
  • i9-12900K — 40 тысяч рублей;
  • i7-13700K — 35 тысяч рублей;
  • 14-ядерный i5-13600KF — 23 тыс рублей.

Скорее всего, цены не окончательные.

Наука и техника,Amazon,Intel,
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