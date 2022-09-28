Беспроводная подводная камера поможет исследовать глубины океанов

Инженеры разработали автономную камеру для подводной съемки, которая не требует частой зарядки батареи или соединения с источником питания на судне. Благодаря этому прибор сможет неделями без участия человека изучать глубины океанов. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Фото: InScience InScience

По оценкам океанологов, более 95% глубин океанов остаются неисследованными. Из этого следует, что мы меньше знаем о подводном мире нашей планеты, чем о поверхности Луны и Марса. Одна из проблем, с которой сталкиваются ученые при попытках заглянуть в глубины океанов, — это подходящее для исследований оборудование, например камеры для фото- и видеосъемки. Чаще всего эти приборы спускаются с корабля под воду, оставаясь связанными с судном, что ограничивает доступную для обзора глубину. С другой стороны, если отпускать камеры в самостоятельное плавание, их необходимо оснащать мощными батареями, что значительно усложняет конструкцию.

Видео дня

Ученые из Массачусетского технологического института разработали беспроводную подводную камеру, которая не нуждается в батарее и на пять порядков более энергоэффективна, чем существующие аналоги. Источником питания для устройства служат механические звуковые колебания, которые проходят сквозь толщу воды. Достигая камеры, они с помощью специального материала, расположенного на ее поверхности, преобразуются в электричество. Кроме того, устройство использует звуковые волны для передачи фотоснимков на приемник, находящийся на корабле. Благодаря тому, что камере не нужен источник питания, она может работать без перерыва в течение нескольких недель. Это открывает широкие возможности для исследования труднодоступных участков океанического дна.

Исследователи также сделали камеру максимально энергоэффективной. Чтобы снизить потребление энергии при съемке, конструкторы отказались от получения сразу готового цветного изображения. Вместо этого камера трижды делает монохромные снимки при работе различных светодиодов — красного, синего и зеленого. В результате полученные фотографии можно наложить друг на друга и получить полноцветные кадры.