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1 час назад

Ученые нашли еще один негативный эффект глобального потепления

Мария Иванова

Команда американских ученых из Висконсинского университета в Мэдисоне и Национального управления океанических и атмосферных исследований выяснила, что ураганы во всех точках земного шара становятся все сильнее.

Ученые нашли еще один негативный эффект глобального потепления
Фото: NASANASA

На основе анализа спутниковых данных за 40 лет атмосферных наблюдений (1979-2017 годы) специалисты заключили, что причина возрастающей мощи стихийных бедствий кроется в глобальном потеплении. В то же время авторы работы отмечают, что пока невозможно сказать, насколько на ситуацию повлияла человеческая деятельность: часть проблемы может быть результатом естественных природных явлений.

Впрочем, ученые все равно надеются, что новая информация поможет четче изучить эффекты глобального потепления.

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