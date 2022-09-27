Ученые нашли еще один негативный эффект глобального потепления

Команда американских ученых из Висконсинского университета в Мэдисоне и Национального управления океанических и атмосферных исследований выяснила, что ураганы во всех точках земного шара становятся все сильнее.

На основе анализа спутниковых данных за 40 лет атмосферных наблюдений (1979-2017 годы) специалисты заключили, что причина возрастающей мощи стихийных бедствий кроется в глобальном потеплении. В то же время авторы работы отмечают, что пока невозможно сказать, насколько на ситуацию повлияла человеческая деятельность: часть проблемы может быть результатом естественных природных явлений.