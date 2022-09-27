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1 час назад

В iPhone 14 Pro встречается бракованный вырез экрана

Газета.Ru

В сети появилось фото iPhone 14 Pro c дефектом экрана в области выреза Dynamic Island. Об этом сообщает китайское издание My Drivers. Утверждается, что брак выявился при первом включении только что приобретенного устройства, доставленного в упаковке без вмятин.

В iPhone 14 Pro встречается бракованный вырез экрана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованном фото видно, что в левой нижней части выреза образовалось темное пятно в форме полукруга. По данным My Drivers, дефект сказался не только на внешнем виде iPhone, но и на его функциональности, поскольку экран в области «подтека» не реагирует на касания.

В My Drivers считают, что, если данное фото не подделка, то проблема, скорее всего, заключается в контроле качества на фабрике, которая изготовила смартфон.

В iPhone 14 Pro используются LTPO-матрицы с диагональю 6,1 дюйма, которые производятся компанией Samsung Display.

Ранее «Газета.Ru» писала о жалобах пользователей iPhone 14 Pro на плохое качество сигнала.

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