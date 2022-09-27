Сибирские ученые разработали улучшенный материал для протезов

Ученые из Кемеровской области разработали новый, улучшенный материал для создания протезов. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию правительства региона.

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Как отмечается, речь идет о новом виде костного цемента. Сибирские специалисты внедрили в его состав различные наполнители, в том числе наноразмерные частицы оксида титана. В результате им удалось улучшить физические и механические свойства материала.

«Инновационный состав имеет повышенную прочность, а наличие оксидных частиц позволяет снизить риск осложнений в процессе и после имплантации», — уточнили в администрации.