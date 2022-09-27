Какой кнопочный телефон взять с собой мобилизованному?

Мобилизованным россиянам, как и всем военнослужащим, запрещено пользоваться смартфонами. Однако портал «Объясняем.рф» уточнил, что эсвэошники могут взять с собой старый, добрый кнопочный телефон. Главное, чтобы на нём не было камеры и доступа в интернет. Но носить с собой такие гаджеты не получится. Их будут хранить где-то под присмотром, а пользоваться разрешат только по расписанию. Всё это — ради безопасности.

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На рынке (как ни странно) всё ещё есть куча моделей таких «кирпичей», но к некоторым можно присмотреться особенно.

Во-первых, Digma Linx A106. Это бюджетный вариант — цена стартует от 450 рублей. Тут аккумулятор ёмкостью 600 мАч, фонарик, MP3-плеер и игра «Змейка». Из минусов — низкая громкость разговорного динамика.

Другой вариант — Philips Xenium E117. У него более ёмкий аккумулятор по сравнению с предыдущей моделью в 1000 мАч и побольше экран. Есть фонарик и радио. Правда, стоит вся эта радость дороже конкурента — цена начинается от 1400 рублей.

Можно присмотреться к BQ-2436 Fortune Power (у него аккумулятор ёмкостью 3000 мАч), Nokia 105 (тут даже цветной дисплей) и Texet TM-D314 (он более устойчив к падениям и брызгам воды).