В Москве разработали сверхпрочный оптический кабель

Столичные инженеры разработали бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования.

Фото: риа новости риа новости

Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

Изделие заменит зарубежные аналоги и может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации. Благодаря наличию распределенных силовых элементов кабель отличается стойкостью к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам.

Диапазон рабочих температур этих кабелей – от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии.