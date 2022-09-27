В Москве разработали сверхпрочный оптический кабель

Столичные инженеры разработали бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.
Изделие заменит зарубежные аналоги и может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации. Благодаря наличию распределенных силовых элементов кабель отличается стойкостью к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам.
Диапазон рабочих температур этих кабелей – от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии.
Отмечается, что в серийное производство разработка поступит в 2023 году.