В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

В Москве разработали сверхпрочный оптический кабель

Москва меняется

Столичные инженеры разработали бортовой авиационный оптический кабель повышенной прочности для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования.

В Москве разработали сверхпрочный оптический кабель
Фото: риа новостириа новости

Об этом сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

Изделие заменит зарубежные аналоги и может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации. Благодаря наличию распределенных силовых элементов кабель отличается стойкостью к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам.

Диапазон рабочих температур этих кабелей – от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии.

Отмечается, что в серийное производство разработка поступит в 2023 году.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители