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1 час назад

Ученые выяснили, что разложение тощих трупов портит почву

Газета.Ru

Ученые из университета Теннесси в США выяснили, как разложение человеческих тел на открытом воздухе влияет на химический состав и микробиом почвы. Работа была опубликована в журнале mSphere.

Ученые выяснили, что разложение тощих трупов портит почву
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В работе использовались 19 пожертвованных тел без открытых ран от 40 до 91 года с ИМТ от 14,2 до 55,1 (измерялся посмертно), перед началом эксперимента тела хранились при +4ºС не более недели.

Ученые оставили тела в лесу на спине, и затем взяли пробы выделяемых жидкостей и грунта. Эксперимент продолжался до тех пор, пока шло активное разложение.

Оказалось, что pH почвы был связан с различиями в ИМТ тел. Так, защелачивание почвы было отмечено при разложении тел с весом ниже нормы (ИМТ<18,5), тогда как при разложении тел с нормальным и избыточным весом pH уменьшался и почва закислялась.

Предположительно, это связано с разницей в химическом составе тел: ИМТ является косвенным показателем соотношения мышечной и жировой ткани и, соответственно, белков и жиров в составе тела.

В зависимости от ИМТ различался также состав почвенных грибных сообществ. При разложении тел с нормальным и повышенным ИМТ в почве возрастало обилие грибов класса Saccharomycetes (родов Yarrowia (способны разлагать жиры) и Dipodascus), тогда как при низком ИМТ такой тенденции не наблюдалось.

Щелочные почвы, в частности, имеют плохую плодородность и слабо пропускают воду — хотя некоторые растения (например, колокольчики или цикорий) приспособились к жизни в таких условиях, для большинства культур, в том числе сельскохозяйственных, она не подходит. Таким образом, защелачивание почвы может привести к снижению разнообразия растений или даже полному их исчезновению на определенных участках.

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