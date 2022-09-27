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52 минуты назад

"Гостех" готов к созданию отечественного конвейера разработки ПО

ТАСС

Формирование конвейера разработки отечественного безопасного программного обеспечения (ПО) для государственных информационных систем (ГИС) начнется до конца 2022 года. Такое мнение выразил директор "Гостеха" Василий Слышкин, выступая на конференции "Российское ПО: вызовы нового времени и поиск новых решений" во вторник.

"Гостех" готов к созданию отечественного конвейера разработки ПО
Фото: риа новостириа новости

"До конца года должны консолидироваться усилия по определению технологий для госсистем. Мы должны сформировать конвейер разработки безопасного ПО со встроенными средствами анализа кода, выявлением вредоносных закладок, для того, чтобы обеспечить доверенную инфраструктуру разработки ПО", - сказал Слышкин.

Он отметил, что уже есть огромное количество инициатив, которые "Гостех" готов поддержать методически, а также помочь со встраиванием конвейера в процесс разработки ГИС.

Также, по словам руководителя "Гостеха", до конца года планируется создание стандарта по управлению данными на конвейере.

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