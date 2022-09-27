"Гостех" готов к созданию отечественного конвейера разработки ПО

Формирование конвейера разработки отечественного безопасного программного обеспечения (ПО) для государственных информационных систем (ГИС) начнется до конца 2022 года. Такое мнение выразил директор "Гостеха" Василий Слышкин, выступая на конференции "Российское ПО: вызовы нового времени и поиск новых решений" во вторник.

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"До конца года должны консолидироваться усилия по определению технологий для госсистем. Мы должны сформировать конвейер разработки безопасного ПО со встроенными средствами анализа кода, выявлением вредоносных закладок, для того, чтобы обеспечить доверенную инфраструктуру разработки ПО", - сказал Слышкин.

Он отметил, что уже есть огромное количество инициатив, которые "Гостех" готов поддержать методически, а также помочь со встраиванием конвейера в процесс разработки ГИС.