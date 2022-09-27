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39 минут назад

Китайские археологи раскопали древний монетный двор

Большая Азия

Монетный двор, выпускавший медные деньги в период империи Хань (206 г. до н. э. - 220 г. н. э.), раскопали китайские археологи в деревне Чжаолунь близ Сианя (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай). Как передает во вторник агентство Синьхуа, в ходе раскопок обнаружено множество медных монет, найдены горны для плавки металла, формы для отливки и другие находки.

Китайские археологи раскопали древний монетный двор
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Предприятие, полагают ученые, действовало в ранний период существования Ханьской империи, так называемой Западной Хань (206 г. до н. э. - 9 г. н. э.), вплоть до прихода к власти императора Ван Мана, прервавшего на исторически недолгий срок династийное правление Хань.

Это был важнейший национальный центр, занимавшийся изготовлением монет разных типов в указанный период, заявил научный сотрудник Института археологии Китайской академии общественных наук Чжан Цзяньфэн. Раскопки руин, сделанные многочисленные находки, по его словам, имеют большое значение для изучения технологии изготовления монет, монетного обращения и изменений в денежно-кредитной и в целом экономической политике того времени.

Ханьская империя была одним из наиболее долговечных и могущественных государственных образований на территории Китая в древности. Это наименование закрепилось в дальнейшем в названии собственно китайского этноса - хань или ханьцев.

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