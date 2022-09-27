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40 минут назад

Как установить запрещенные «ВКонтакте», «VK Музыку», «Мессенджер» и Mail.ru на iPhone и iPad

Мария Иванова

26 сентября из цифрового магазина приложений App Store пропали все приложения бренда VK. Это затронуло мобильный клиент «ВКонтакте», «VK Музыку», «Мессенджер» и почтовый клиент Mail.ru. Портал iphones.ru рассказал, как загрузить эти приложения в обход магазина App Store.

Как установить запрещенный «ВКонтакте» на iPhone и iPad
Фото: ТАССТАСС

Как восстановить приложения, ранее загруженные на вашем Apple ID

Несмотря на то, что сами приложения пропали из App Store, до тех пор, пока вы не удалите их, они будут работать как прежде. Проблемы могут возникнуть при восстановлении резервной копии системы или покупке нового телефона: в этом случае поставить приложения через магазин не получится.

Единственный вариант — это воспользоваться утилитой от сторонних разработчиков, которая позволит загрузить в память телефона копии ранее установленных приложений. Предупреждаем: для этого вам предстоит ввести данные Apple ID.

  • Скачайте программу iMazing на официальном сайте разработчика. Покупать ничего не нужно, функционала бесплатной версии вполне хватит.
  • Откройте папку загрузок и запустите файл iMazing2forWindows.exe. Когда процесс установки завершится, включите программу.
  • Подключите iPhone или iPad к ПК через кабель.
  • Выдайте подключенному устройству все необходимые разрешения.
  • На экране iMazing найдите ваше устройство и откройте меню «Управление приложениями» — «Медиатека».
  • Войдите в ваш аккаунт Apple ID.
  • На экране появится список приложений. Чтобы загрузить его копию на смартфон, нажмите на значок облака справа от названия приложения.
  • Когда копия загрузится, кликните «Установить».

Если вы хотите скачать копию приложения, которое вы никогда не загружали из магазина через собственный Apple ID, то не проблема — воспользуйтесь учетной записью друга. Выйдите из Apple ID на своем iPhone, подключите его к ПК. Когда iMazing попросит вас войти в Apple ID, введите данные аккаунта вашего товарища и загрузите приложение, следуя шагам выше. После этого выйдите из чужой учетной записи и вновь войдите в собственную.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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