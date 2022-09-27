Как установить запрещенный «ВКонтакте» на iPhone и iPad

26 сентября из цифрового магазина приложений App Store пропали все приложения бренда VK. Это затронуло мобильный клиент «ВКонтакте», «VK Музыку», «Мессенджер» и почтовый клиент Mail.ru. Портал iphones.ru рассказал, как загрузить эти приложения в обход магазина App Store.
Несмотря на то, что сами приложения пропали из App Store, до тех пор, пока вы не удалите их, они будут работать как прежде. Проблемы могут возникнуть при восстановлении резервной копии системы или покупке нового телефона: в этом случае поставить приложения через магазин не получится.
Единственный вариант — это воспользоваться утилитой от сторонних разработчиков, которая позволит загрузить в память телефона копии ранее установленных приложений. Предупреждаем: для этого вам предстоит ввести данные Apple ID.
Если вы хотите скачать копию приложения, которое вы никогда не загружали из магазина через собственный Apple ID, то не проблема — воспользуйтесь учетной записью друга. Выйдите из Apple ID на своем iPhone, подключите его к ПК. Когда iMazing попросит вас войти в Apple ID, введите данные аккаунта вашего товарища и загрузите приложение, следуя шагам выше. После этого выйдите из чужой учетной записи и вновь войдите в собственную.