Учёные научились делать из шёлка материал, который защищает от воды

Шёлк представляет собой натуральное волокно, созданное мотыльками. Недавно учёные смогли научиться расщеплять волокна этого материала до их основного элемента, то есть фиброина шёлка. В результате стало возможным превращать этот элемент в гели, губки и т.п., а также создавать новые материалы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Если изменить химический состав шёлка, то можно легко сделать этот материал подходящим под конкретную задачу. В ходе недавнего исследования специалисты нанесли на фиброины шёлка особые химические цепи, которые содержат фтор и углерод. Эти цепи сами по себе отличаются стабильностью и не вступают в реакцию и не взаимодействуют с другими веществами.

Такой изменённый шёлк по сравнению с обычным уже будет, наоборот, сопротивляться воде и не давать ей «зацепиться» за материал. Благодаря изменениям количества и длины цепей на протеине шёлка учёные могут контролировать его «неклейкость».