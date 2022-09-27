Алмаз с глубины 660 километров доказал ученым, что в земной мантии много воды

Анализ алмаза показал, что в земной мантии может содержаться большая доля воды. Статья об этом опубликована в Natire Geoscience.

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Алмаз — это аллотропная модификация углерода с высокой твердостью, которая образуется в природе при огромном давлении земных недр на глубинах около 200 километров. Иногда в таком камне появляются включения из другого вещества. С ювелирной точки зрения они почти всегда считаются дефектами, зато для ученых представляют большую ценность, поскольку сохраняют «слепок» материала из глубины.

Сюзетт Тиммерман из Университета Альберты и его коллеги исследовали алмаз с вкраплением рингвудита, образовавшийся на глубине около 660 километров. Рингвудит — это синий минерал группы оливина, который формируется лишь при огромном давлении, гораздо большем, чем необходимо для алмазов. Это всего лишь второй раз, когда ученые находят этот минерал, образовавшийся так глубоко, на границе верхней и нижней мантии.

В ходе анализа рингвудита ученые выяснили, что в образце есть вода, из чего следует, что мантия Земли богата ей. Хотя эта вода химически связана с минералами и не может течь, она, вероятно, играет важную роль в плавлении мантии. Это, в свою очередь, влияет на геологию всей планеты, тектонику плит и вулканическую активность. Например, вода может способствовать развитию мантийных плюмов, с которыми связаны извержения вулканов и горячие точки.