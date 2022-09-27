Представлен Xiaomi Civi 2 с «островком» как у iPhone

Xiaomi представила в Китае смартфон Xiaomi Civi 2, который получил вырез под две 32-мегапиксельные селфи-камеры и новый чипсет Snapdragon 7 Gen 1. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Xiaomi Civi 2 получил 6,55-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Заявлено о пиковой яркости, достигающей 1000 нит. Экран защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

За производительность в новинке отвечает чипсет Snapdragon 7 Gen 1, оперативная память LPDDR4x и постоянное хранилище типа UFS 2.2.

Xiaomi Civi 2 получил тройную камеру на задней панели — основную на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации (OIS), 20-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельный макромодуль.

Отличительной особенностью смартфона является его фронтальная камера, которая встроена в вырез внешне похожий на Dynamic Island из iPhone 14 Pro и Pro Max. Это два 32-мегапиксельных датчика — основной с поддержкой автофокусировки и дополнительный сверхширокоугольный модуль.

Аккумулятор в Civi 2 получил емкость 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Из прочих особенностей заявлено наличие NFC, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, линейный вибромоторчик и ИК-порт для управления техникой. Смартфон работает на базе Android 12 с предустановленной фирменной оболочкой MIUI 13.

Xiaomi Civi 2 уже поступил в продажу в Китае по цене от 2,4 тыс. юаней (около 19,4 тыс. руб.) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Также доступны модификации 8/256 и 12/256 ГБ. Предполагается, что за пределами Китая смартфон появится под наименованием Xiaomi 12 Lite NE.