На «островок» iPhone 14 Pro научились выводить счёт футбольных матчей

В ближайшее время от Apple ждут релиза iOS 16.1. Одной из главных фишек апдейта должны стать «живые виджеты».

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Но попробовать тестовую версию новой iOS можно уже сейчас. И те, кто установил её себе, поделились своими находками.

Оказалось, что «живые виджеты» работают не только на экране блокировки, но также и внутри Dynamic Island в случае с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Более того, энтузиасты смогли вывести на этот «островок» информацию о счете в спортивных соревнованиях в реальном времени.

Стоит отметить, что это достаточно оригинальный и, что важнее, удобный способ отслеживать ход матчей. Так, пользователю больше не нужно заходить в отдельное приложение или смотреть трансляцию матча в фоне.