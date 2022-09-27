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49 минут назад

Россиянам заблокировали обновления Windows 11

Алиса Селезнёва

Американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновить операционную систему Windows 11. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по программному обеспечению.

Россиянам заблокировали обновления Windows 11
Фото: unsplash.comunsplash.com

В частности, российские пользователи не могут скачать последнее обновление под номером 22H2, улучшающее меню «Проводник» и изменяющее интерфейс «Диспетчера задач», а также обновить операционную систему с Windows 10 до Windows 11.

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IT-эксперт Дмитрий Бевза отметил, что обновлений не видно в интерфейсе операционной системы: то есть без использования VPN не получится даже узнать об их выходе.

«При этом небольшие обновления безопасности для пользователей из России доступны», — пояснил он.

Специалисты отметили, что продвинутые пользователи ПК с легкостью обойдут установленные ограничения, сменив IP-адрес на европейский или американский. Однако стоит рассчитывать на то, что и в дальнейшем крупные обновления Windows будут недоступны для россиян. Решением проблемы может стать переход с Windows на другие системы, например, Astra Linux или «Ред ОС»

После начала спецоперации на Украине россиянам запретили скачивать Windows с официального сайта Microsoft. 23 июня президент компании Бред Смит сообщил, что корпорация намерена сокращать присутствие в России до тех пор, пока не уйдет совсем. Операционные издержки корпорации из-за ухода с рынка РФ во втором квартале 2022 года были оценены в $126 млн.

Наука и техника,Дмитрий Бевза,Бред Смит,Microsoft,
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