Россиянам заблокировали обновления Windows 11

Американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновить операционную систему Windows 11. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по программному обеспечению.
В частности, российские пользователи не могут скачать последнее обновление под номером 22H2, улучшающее меню «Проводник» и изменяющее интерфейс «Диспетчера задач», а также обновить операционную систему с Windows 10 до Windows 11.
IT-эксперт Дмитрий Бевза отметил, что обновлений не видно в интерфейсе операционной системы: то есть без использования VPN не получится даже узнать об их выходе.
«При этом небольшие обновления безопасности для пользователей из России доступны», — пояснил он.
Специалисты отметили, что продвинутые пользователи ПК с легкостью обойдут установленные ограничения, сменив IP-адрес на европейский или американский. Однако стоит рассчитывать на то, что и в дальнейшем крупные обновления Windows будут недоступны для россиян. Решением проблемы может стать переход с Windows на другие системы, например, Astra Linux или «Ред ОС»
После начала спецоперации на Украине россиянам запретили скачивать Windows с официального сайта Microsoft. 23 июня президент компании Бред Смит сообщил, что корпорация намерена сокращать присутствие в России до тех пор, пока не уйдет совсем. Операционные издержки корпорации из-за ухода с рынка РФ во втором квартале 2022 года были оценены в $126 млн.