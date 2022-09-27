Россиянам заблокировали обновления Windows 11

Американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновить операционную систему Windows 11. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по программному обеспечению.

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В частности, российские пользователи не могут скачать последнее обновление под номером 22H2, улучшающее меню «Проводник» и изменяющее интерфейс «Диспетчера задач», а также обновить операционную систему с Windows 10 до Windows 11.

IT-эксперт Дмитрий Бевза отметил, что обновлений не видно в интерфейсе операционной системы: то есть без использования VPN не получится даже узнать об их выходе.

«При этом небольшие обновления безопасности для пользователей из России доступны», — пояснил он.

Специалисты отметили, что продвинутые пользователи ПК с легкостью обойдут установленные ограничения, сменив IP-адрес на европейский или американский. Однако стоит рассчитывать на то, что и в дальнейшем крупные обновления Windows будут недоступны для россиян. Решением проблемы может стать переход с Windows на другие системы, например, Astra Linux или «Ред ОС»