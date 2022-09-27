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48 минут назад

iPhone 15 Ultra получит двойную селфи-камеру и увеличенный объем памяти

Газета.Ru

iPhone 15 Ultra может получить двойную фронтальную камеру и большее количество памяти в базовой модификации, сообщает портал Android Authority.

iPhone 15 Ultra получит двойную селфи-камеру и увеличенный объем памяти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В середине сентября в сети обсуждалось возможное название следующего флагмана Apple — iPhone 15 Ultra, который займет место модели Pro Max. Согласно новой утечке, iPhone 15 Ultra получит еще пару отличительных черт в линейке смартфонов 2023 года, одна из которых двойная фронтальная камера. При этом какие возможности принесет вторая селфи-камера, не сообщается. iPhone 15 и 15 Pro в свою получат по одному сенсору.

Второе ключевое изменение в iPhone 15 Ultra, которое будет выделять смартфон на фоне других моделей — увеличение объема памяти со 128 до 256 ГБ в базовой модификации. Например, iPhone 14 Pro Max предлагает от 128 ГБ встроенной памяти. Что касается всей остальной линейки iPhone 15, базовый объем хранилища останется прежним.

Согласно прошлым утечкам, модельный ряд iPhone 2023 года полностью откажется от использования проприетарного разъема Lightning в пользу USB-C.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что пользователи iPhone 14 Pro пожаловались на плохое качество сигнала сотовой связи.

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