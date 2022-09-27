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44 минуты назад

В США человеку вживили специальный чип для лечения депрессии

Ferra.ru

Компания Inner Cosmos из США объявила об успешном проведении операции по вживлению добровольцу микрочипа.

Американцу вживили специальный чип для лечения депрессии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С его помощью специалисты планируют помочь пациенту справляться с депрессией. При этом уже известно, что за ним будут наблюдать в течение года. По истечении этого срока можно будет говорить о новых экспериментах, заявили в компании.

Работает чип следующим образом: он стимулирует определённую дою мозга слабыми электрическими импульсами каждый день по 15 минут. Метод напоминает транскраниальную магнитную стимуляцию мозга.

Напомним, что ранее стало известно о создании учёными из Северо-Западного университета США гибкого импланта, способного охлаждать нервы. Данная технология по итогу может оказаться отличным аналогом обезболивающих лекарств.

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