Американцу вживили специальный чип для лечения депрессии

Компания Inner Cosmos из США объявила об успешном проведении операции по вживлению добровольцу микрочипа.
С его помощью специалисты планируют помочь пациенту справляться с депрессией. При этом уже известно, что за ним будут наблюдать в течение года. По истечении этого срока можно будет говорить о новых экспериментах, заявили в компании.
Работает чип следующим образом: он стимулирует определённую дою мозга слабыми электрическими импульсами каждый день по 15 минут. Метод напоминает транскраниальную магнитную стимуляцию мозга.
Напомним, что ранее стало известно о создании учёными из Северо-Западного университета США гибкого импланта, способного охлаждать нервы. Данная технология по итогу может оказаться отличным аналогом обезболивающих лекарств.