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45 минут назад

В Китае начались продажи топовой видеокарты NVIDIA RTX 4090. На две недели раньше запланированного

Ferra.ru

Не так давно NVIDIA анонсировала новое поколение своих игровых видеокарт и назвала его Ada Lovelace.

В Китае раньше сроков начались продажи видеокарты NVIDIA RTX 4090
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Релиз модели RTX 4090 был запланирован на 12 октября 2022 года. Но в Китае её можно купить уже сейчас — более чем за две недели до официального старта продаж.

При этом на данный момент видеоадаптеры максимально бесполезны. Всё дело в том, что NVIDIA выпустила драйвер, обеспечивающий заложенную в видеокарту функциональность и производительность. Он станет доступен вместе со стартом продаж устройства.

Отметим, правда, что для представителей прессы эти же драйвера будут доступны уже в течение текущей недели. Поэтому есть шансы, что кто-то сольёт их в Сеть раньше запланированного.

Напомним, что версия адаптера от Gigabyte — RTX 4090 Gaming OC — поставляется с четырьмя 8-контактными и одним 16-контактным разъёмами. Это обеспечивает мощность более 450 Вт.

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