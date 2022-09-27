В Китае раньше сроков начались продажи видеокарты NVIDIA RTX 4090

Не так давно NVIDIA анонсировала новое поколение своих игровых видеокарт и назвала его Ada Lovelace.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Релиз модели RTX 4090 был запланирован на 12 октября 2022 года. Но в Китае её можно купить уже сейчас — более чем за две недели до официального старта продаж.

При этом на данный момент видеоадаптеры максимально бесполезны. Всё дело в том, что NVIDIA выпустила драйвер, обеспечивающий заложенную в видеокарту функциональность и производительность. Он станет доступен вместе со стартом продаж устройства.

Отметим, правда, что для представителей прессы эти же драйвера будут доступны уже в течение текущей недели. Поэтому есть шансы, что кто-то сольёт их в Сеть раньше запланированного.