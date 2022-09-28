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33 минуты назад

Принудительная перезагрузка: в iPhone 14 Pro и Pro Max обнаружили проблемы во время зарядки

Ferra.ruиещё 1

Согласно новому отчету, некоторые пользователи сталкиваются с проблемами, связанными с батареей, на iPhone 14 Pro и Pro Max. Они периодически перезагружаются, когда пользователи заряжают его через провод или беспроводным способом. На данный момент, похоже, нет никакого исправления этой ошибки.

В iPhone 14 Pro и Pro Max обнаружили проблемы во время зарядки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как следует из ветки Reddit, многие пользователи iPhone 14 Pro сталкиваются с проблемой зарядки. Как сообщается, проблема затрагивает все текущие версии iOS 16, включая последнюю iOS 16.1 beta 2 и стабильную iOS 16.0.2. Один из пользователей предложил отключить фоновое обновление приложений в приложении "Настройки". Это потенциальное обходное решение помогло им избежать случайных перезагрузок зарядки несколько ночей подряд.

Эта ошибка iPhone 14 Pro затрагивает лишь некоторых пользователей, и проблема может быть связана с аппаратным обеспечением.

Служба поддержки Apple предоставила пользователям типовые способы решения проблемы. Они включают сброс настроек iPhone и отключение функции оптимизированной зарядки аккумулятора. Забавно, но ни одно из предложенных решений не работает и не устраняет ошибку.

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