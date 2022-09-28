В iPhone 14 Pro и Pro Max обнаружили проблемы во время зарядки

Согласно новому отчету, некоторые пользователи сталкиваются с проблемами, связанными с батареей, на iPhone 14 Pro и Pro Max. Они периодически перезагружаются, когда пользователи заряжают его через провод или беспроводным способом. На данный момент, похоже, нет никакого исправления этой ошибки.
Как следует из ветки Reddit, многие пользователи iPhone 14 Pro сталкиваются с проблемой зарядки. Как сообщается, проблема затрагивает все текущие версии iOS 16, включая последнюю iOS 16.1 beta 2 и стабильную iOS 16.0.2. Один из пользователей предложил отключить фоновое обновление приложений в приложении "Настройки". Это потенциальное обходное решение помогло им избежать случайных перезагрузок зарядки несколько ночей подряд.
Эта ошибка iPhone 14 Pro затрагивает лишь некоторых пользователей, и проблема может быть связана с аппаратным обеспечением.
Служба поддержки Apple предоставила пользователям типовые способы решения проблемы. Они включают сброс настроек iPhone и отключение функции оптимизированной зарядки аккумулятора. Забавно, но ни одно из предложенных решений не работает и не устраняет ошибку.