В iPhone 14 Pro и Pro Max обнаружили проблемы во время зарядки

Согласно новому отчету, некоторые пользователи сталкиваются с проблемами, связанными с батареей, на iPhone 14 Pro и Pro Max. Они периодически перезагружаются, когда пользователи заряжают его через провод или беспроводным способом. На данный момент, похоже, нет никакого исправления этой ошибки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как следует из ветки Reddit, многие пользователи iPhone 14 Pro сталкиваются с проблемой зарядки. Как сообщается, проблема затрагивает все текущие версии iOS 16, включая последнюю iOS 16.1 beta 2 и стабильную iOS 16.0.2. Один из пользователей предложил отключить фоновое обновление приложений в приложении "Настройки". Это потенциальное обходное решение помогло им избежать случайных перезагрузок зарядки несколько ночей подряд.

Эта ошибка iPhone 14 Pro затрагивает лишь некоторых пользователей, и проблема может быть связана с аппаратным обеспечением.