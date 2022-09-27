В Google Play появились копии WhatsApp, ворующие данные пользователей

В Google Play появились «клоны» мессенджера WhatsApp, предлагающие «эксклюзивные» функции. На самом деле это максимально похожие на мессенджер вирусные программы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

При установке таких приложений на смартфон пользователь подвергает опасности свою конфиденциальность, а его переписка может легко стать достоянием третьих лиц. Кроме того, попавшие на устройство вирусы, начинают отслеживать каждый шаг пользователя.