В Google Play появились копии WhatsApp, ворующие данные пользователей

В Google Play появились «клоны» мессенджера WhatsApp, предлагающие «эксклюзивные» функции. На самом деле это максимально похожие на мессенджер вирусные программы.
При установке таких приложений на смартфон пользователь подвергает опасности свою конфиденциальность, а его переписка может легко стать достоянием третьих лиц. Кроме того, попавшие на устройство вирусы, начинают отслеживать каждый шаг пользователя.
Представители WhatsApp предупредили, что пользователи, которые будут устанавливать на смартфоны фальшивый мессенджер, будут блокироваться. А все копии оригинального приложения уже начали удалять из Google Play.