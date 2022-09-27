В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
45 минут назад

Разработан новый способ быстрого обнаружения COVID-19

InScience

Американские ученые выяснили, что разработали ДНК-сети, которые могут обнаруживать коронавирус всего за несколько минут. При этом сети также подавляют распространение вируса. Исследование опубликовано в Journal of the American Chemical Society.

Разработан новый способ быстрого обнаружения COVID-19
Фото: InScienceInScience

ДНК широко известна как спиралевидная структура, но она может принимать и другие формы. В новом исследовании американские ученые превратили ДНК в сети. Такие сетки ДНК связываются со спайковым белком коронавируса, который находится на поверхности вируса и «цепляется» за рецепторы на клетках человека. После образования связи сети излучают флуоресцентный сигнал, который можно прочитать с помощью недорогого переносного устройства. ДНК-сети распознают вирус даже в его малом количестве за 10 минут в отличие от стандартных ПЦР-тестов.

Видео дня

«Эта платформа сочетает в себе чувствительность ПЦР, скорость и низкую стоимость испытаний антигена (чужеродного вещества – прим. ред.), — рассказал руководитель исследования Син Ван из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн, — Нам нужны подобные тесты по нескольким причинам. Одна из них — подготовка к следующей пандемии. Другая причина: отслеживание текущих вирусных эпидемий — не только коронавируса, но и других смертельных и экономически опасных вирусов, таких как ВИЧ или грипп».

Технология не нуждается в специальной подготовке или оборудовании. Тест может быть выполнен при комнатной температуре. Исследователи оценили новый метод в 1,26 долларов за тест (73,21 рублей).

«Еще одним преимуществом этого метода является то, что мы можем обнаружить весь вирус, который все еще заразен, и отличить его от фрагментов, которые, возможно, уже не заразны», — сказал Ван.

Это дает пациентам и врачам более полное представление о наличии инфекции и улучшает отслеживание вспышек заболеваний, например, через сточные воды.

Во время исследования ДНК-сетки также подавляли распространение вируса в живых культурах. Антивирусная активность увеличивалась с размером ДНК-сетки. Это указывает на потенциал структур ДНК как терапевтических агентов.

Исследователи разрабатывают единую технологию, которая сможет быстро определять и конфигурировать вирус в организме. Они хотят использовать преимущества низкой стоимости и быструю подготовки. При этом такой метод открывает новый путь к противовирусному лечению.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители