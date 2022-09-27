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1 час назад

Ученые сняли видео с парусника в центре гигантского урагана "Фиона"

Газета.Ruиещё 1

Ученым удалось запустить плавающий дрон в центр урагана «Фиона». Об этом сообщает американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Ученые сняли видео с парусника в центре гигантского урагана "Фиона"
Фото: риа новостириа новости
Ураган «Фиона» прошел в Карибском море и поблизости от него в середине сентября 2022 года. От относился к 4-й категории из 5 возможных, и скорость ветра в нем могла достигать 215 километров в час.

Ученые из Управления решили исследовать этот ураган изнутри с помощью беспилотного парусного судна компании Saildrone. Эта компания специализируется на производстве морских дронов с неограниченной дальностью плаванья (за счет использования солнечной батареи и паруса) и способностью уцелеть в любом шторме. В итоге аппарат прошел сквозь бурю и попал в ее центр, зафиксировав происходящее на камеру. Это удалось сделать, несмотря на ветер скоростью 16 км/ч и 15-метровые волны.

US Navy

Теплые воды океана являются «топливом» для штормов. Saildrones поможет исследователям лучше понять, как океаны передают это тепло и энергию штормам. Это необходимо для развития системы раннего предупреждения об ураганах и для создания более совершенных погодных и климатических моделей.

Ранее было опубликовано видео тарана астероида Диморф американским космическим зондом DART.

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