Ученые сняли видео с парусника в центре гигантского урагана "Фиона"

Ученым удалось запустить плавающий дрон в центр урагана «Фиона». Об этом сообщает американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
Ученые из Управления решили исследовать этот ураган изнутри с помощью беспилотного парусного судна компании Saildrone. Эта компания специализируется на производстве морских дронов с неограниченной дальностью плаванья (за счет использования солнечной батареи и паруса) и способностью уцелеть в любом шторме. В итоге аппарат прошел сквозь бурю и попал в ее центр, зафиксировав происходящее на камеру. Это удалось сделать, несмотря на ветер скоростью 16 км/ч и 15-метровые волны.
Теплые воды океана являются «топливом» для штормов. Saildrones поможет исследователям лучше понять, как океаны передают это тепло и энергию штормам. Это необходимо для развития системы раннего предупреждения об ураганах и для создания более совершенных погодных и климатических моделей.
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