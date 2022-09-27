Ученые сняли видео с парусника в центре гигантского урагана "Фиона"

Ураган «Фиона» прошел в Карибском море и поблизости от него в середине сентября 2022 года. От относился к 4-й категории из 5 возможных, и скорость ветра в нем могла достигать 215 километров в час.

Ученые из Управления решили исследовать этот ураган изнутри с помощью беспилотного парусного судна компании Saildrone. Эта компания специализируется на производстве морских дронов с неограниченной дальностью плаванья (за счет использования солнечной батареи и паруса) и способностью уцелеть в любом шторме. В итоге аппарат прошел сквозь бурю и попал в ее центр, зафиксировав происходящее на камеру. Это удалось сделать, несмотря на ветер скоростью 16 км/ч и 15-метровые волны.