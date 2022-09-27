Потепление климата делает озера менее голубыми

В научном журнале Geophysical Research Letters опубликована статья с описанием исследования, проведенного гидрологами и экологами из Университета Северной Каролины, которые установили, что если глобальное потепление продолжится, то голубые озера постепенно станут зелеными.

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Ученые проанализировали несколько миллионов спутниковых снимков озер и обнаружили, что голубые озера, составляют около трети всех озер, существующих на Земле. Они встречаются преимущественно в зонах умеренного климата с большим количеством осадков и снежными зимами.

“Хотя цвет воды является фундаментальным свойством пресноводных экосистем, глобальное распределение цвета озер остается неизвестным. Никто еще не изучал цвет озер в глобальном масштабе. Хотя мы не изучаем каждое озеро на Земле, мы пытаемся охватить большую и репрезентативную выборку озер мира”, – говорят исследователи.