Опубликовано видео тарана астероида Диморф космическим зондом DART

Столкновение аппарата DART с астероидом было снято на камеру. Кадры можно было увидеть на прямой трансляции на YouTube-канале NASA.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Миссия DART была запущена в ноябре 2021 года чтобы испытать технологию противоастероидной защиты Земли. В ходе нее небольшой космический аппарат вышел на траекторию сближения с околоземным астероидом Дидим (Диаметр 780 метров) и вращающимся вокруг него Диморфом (160 метров). Столкновение произошло с меньшим из них, Диморфом, со скоростью около 6,6 км/с.

Последние минуты перед столкновением аппарат вел прямую трансляцию. Из-за ограничения мощности передатчика и размера антенны скорость достигала лишь одного кадра в секунду, но редакция «Газеты.Ru» ускорила его в 8 раз и сжала до 35 секунд. На последнем кадре отчетливо виден рельеф небесного дела, видимые «гранулы» достигают размеров в несколько метров.