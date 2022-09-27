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15 минут назад

Опубликовано видео тарана астероида Диморф американским космическим зондом DART

Газета.Ruиещё 2

Столкновение аппарата DART с астероидом было снято на камеру. Кадры можно было увидеть на прямой трансляции на YouTube-канале NASA.

Опубликовано видео тарана астероида Диморф космическим зондом DART
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Миссия DART была запущена в ноябре 2021 года чтобы испытать технологию противоастероидной защиты Земли. В ходе нее небольшой космический аппарат вышел на траекторию сближения с околоземным астероидом Дидим (Диаметр 780 метров) и вращающимся вокруг него Диморфом (160 метров). Столкновение произошло с меньшим из них, Диморфом, со скоростью около 6,6 км/с.

Последние минуты перед столкновением аппарат вел прямую трансляцию. Из-за ограничения мощности передатчика и размера антенны скорость достигала лишь одного кадра в секунду, но редакция «Газеты.Ru» ускорила его в 8 раз и сжала до 35 секунд. На последнем кадре отчетливо виден рельеф небесного дела, видимые «гранулы» достигают размеров в несколько метров.

Теперь астрономам предстоит исследовать последствия столкновения: как повреждения астероида, так и изменения его траектории вращения вокруг Дидима. В будущем эти оценки лягут в основу технологии отклонения траектории астероидов с целью защитить Землю или для более удобной добычи ископаемых.

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