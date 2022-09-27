Опубликовано видео тарана астероида Диморф космическим зондом DART

Столкновение аппарата DART с астероидом было снято на камеру. Кадры можно было увидеть на прямой трансляции на YouTube-канале NASA.
Последние минуты перед столкновением аппарат вел прямую трансляцию. Из-за ограничения мощности передатчика и размера антенны скорость достигала лишь одного кадра в секунду, но редакция «Газеты.Ru» ускорила его в 8 раз и сжала до 35 секунд. На последнем кадре отчетливо виден рельеф небесного дела, видимые «гранулы» достигают размеров в несколько метров.
Теперь астрономам предстоит исследовать последствия столкновения: как повреждения астероида, так и изменения его траектории вращения вокруг Дидима. В будущем эти оценки лягут в основу технологии отклонения траектории астероидов с целью защитить Землю или для более удобной добычи ископаемых.