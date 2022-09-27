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40 минут назад

Минцифры обратилось к Apple после удаления сервисов VK из App Store

Елена Прошина

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направило запрос руководству американской корпорации Apple, в котором просит разъяснить причины удаления приложений российского холдинга VK из магазина AppStore, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минцифры обратилось к Apple после удаления сервисов VK из App Store
Фото: ТАССТАСС

Как заявили в Минцифры, запрос касается удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков. При этом обращается особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения разъяснений будет разработан «план действий» в связи со сложившейся ситуацией, отметило министерство.

26 сентября социальная сеть «Вконтакте», а также такие сервисы, как «Почта Mail ru», «Облако Mail ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Play» и «VK Админ», оказались удалены из маркета для устройств на операционной системе iOS AppStore. В VK отметили, что сами сервисы работают в прежнем режиме и без сбоев.

Наука и техника,Минкомсвязь РФ,Apple,
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