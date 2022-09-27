Microsoft заблокировала первое крупное обновление Windows 11 для россиян

Накануне Microsoft выпустила своё первое крупное обновление для Windows 11 — Windows 11 22H2. Внезапно выяснилось, что пользователи из России не могут скачать его на свои компьютеры.

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Наш коллега из Известий также решил проверить это недоразумение на себе — он попытался скачать апдейт, однако сделать этого не удалось. Причём проблема возникла сразу на нескольких ПК.

Оказалось, что случившееся — результат введённых США санкций на поставку России американских технологий. Так, Microsoft приостановила деятельность в стране ещё 4 марта и с тех пор скачать крупные обновления для Windows 10 и 11 на территории страны нельзя.

Но эксперты рассказали о том, как эту проблему можно обойти.

Пользователям стоит помнить, что они вправе скачать оригинальный (не активированный) образ Windows 11 с любых сайтов – Microsoft распространяет такие сборки свободно. А «лицензионность» определяется уже в процессе установки. Если это ноутбук, на котором когда-то была установлена производителем Windows 10 или Windows 11, ключ активации система возьмёт из BIOS (UEFI), его даже не потребуется вводить вручную.