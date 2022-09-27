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1 час назад

В NASA заявили о ценности сохраняющихся профессиональных отношений с Роскосмосом

ТАССиещё 1

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ценит сохраняющиеся профессиональные отношения с Роскосмосом. Об этом заявила в понедельник руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс на пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте ведомства.

В NASA заявили о ценности профессиональных отношений с Роскосмосом
Фото: NASANASA

"Мы продолжаем ценить то, что у нас сохраняются очень профессиональные отношения с нашими российскими коллегами", - заявила она на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

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По словам Людерс, в NASA "действительно ценят постоянство в наших отношениях, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию".

О программе перекрестных полетов

Представители NASA рассчитывают, что Роскосмос продолжит поддерживать программу перекрестных полетов, заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано на пресс-конференции.

По его словам, представители NASA "имели возможность координироваться с [гендиректором Роскосмоса Юрием] Борисовым" в ходе подготовки к запланированному на 3 октября запуску корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором российский космонавт Анна Кикина отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом.

Монталбано подчеркнул, что глава российской госкорпорации "четко дал понять, что Роскосмос привержен выполнению всех своих международных обязательств", а также "готов поддерживать [программу] перекрестных полетов".

"В целом, Роскосмос оказал отличную поддержку в ходе подготовки к этой миссии, и мы рассчитываем, что она продолжится", - заключил руководитель американской программы МКС.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. В свою очередь командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. Запуск Crew Dragon миссии Crew-5, на котором Кикина отправится на МКС, запланирован на 3 октября. В экипаж корабля также вошли астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката.

Наука и техника,Анна Кикина,Олег Кононенко,Роскосмос,NASA,
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