Российские ученые разработали новый метод получения водородного топлива

Ученые Московского авиационного института (МАИ) создали новый метод производства водородного топлива. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба вуза.
«Ученые кафедры 908 «Физическая химия» МАИ разработали инновационный метод производства водорода, который может быть использован как топливо. Это позволит повысить эффективность, экономичность и безопасность водородных двигателей. Потенциально такое топливо можно использовать везде, где есть двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде. В частности - автомобильный транспорт. Благодаря новому методу получаемый водородсодержащий газ может быть использован в качестве топлива сразу после синтеза. Иными словами, нет необходимости в дорогостоящей очистке для удаления примесей», - говорится в сообщении.
В МАИ подчеркнули, что преимуществом данного метода с точки зрения экологии является отсутствие токсичных и трудно перерабатываемых побочных продуктов. Кроме того, при реализации данного метода возможно использование широкого спектра дешевых исходных веществ, уточняют в вузе.
«Проведенные фундаментальные исследования, создающие научно-технические основы для будущего широкомасштабного внедрения водородных двигателей, способствуют разработке подходов к созданию многофункциональных экологически чистых транспортных средств. Широкое внедрение техники, работающей на водороде, поможет улучшить экологию в мегаполисах и сохранить климат. Для таких двигателей возможно использовать дешевое топливо и отходы химической промышленности, которые можно превратить в водород прямо на борту», - рассказал заведующий кафедрой 908 «Физическая химия» Николай Булычев, слова которого передает пресс-служба.