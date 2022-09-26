Российские ученые разработали новый метод получения водородного топлива

«Ученые кафедры 908 «Физическая химия» МАИ разработали инновационный метод производства водорода, который может быть использован как топливо. Это позволит повысить эффективность, экономичность и безопасность водородных двигателей. Потенциально такое топливо можно использовать везде, где есть двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде. В частности - автомобильный транспорт. Благодаря новому методу получаемый водородсодержащий газ может быть использован в качестве топлива сразу после синтеза. Иными словами, нет необходимости в дорогостоящей очистке для удаления примесей», - говорится в сообщении.