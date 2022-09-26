Ученые ВШЭ представили новый способ изучения когнитивного диссонанса

В России разработали подход изучения когнитивного диссонанса при помощи систем трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС), об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ.
«Развитие внутреннего конфликта — сложный процесс, состоящий из многих этапов. Пока мы не очень хорошо понимаем, как эти процессы сменяют друг друга и сколько времени уходит на эту смену. Использование хронометрической онлайн-ТМС поможет лучше определять, когда когнитивный диссонанс возникает и преодолевается», – рассказала научный сотрудник НИУ ВШЭ Юлия Шеронова.
Российские нейрофизиологи хотят узнать, как протекают фазы развития когнитивного диссонанса и когда они возникают. Эти сведения, как отмечают ученые, важны для понимания того, как возникают различные пагубные привычки, в том числе переедание и булимия, а также наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимости.
Для получения подобных данных исследователи воспользовались методом трансчерепной магнитной стимуляции. Она представляет собой методику «бесконтактного» повышения или понижения активности в той или иной части мозга при помощи наборов высокочастотных или низкочастотных магнитных полей. Они проникают в мозг и порождают импульсы электричества, меняющие характер работы нервных клеток в той области, куда направлен прибор.
Используя этот подход, ученые будут стимулировать активность тех регионов в префронтальной коре мозга, которые предположительно связаны с появлением чувства когнитивного диссонанса и его поэтапным развитием. В отличие от уже существующих методик, он позволяет проводить подобную стимуляцию прямо во время исполнения добровольцами тех или иных задач.
По словам исследователей, подобный подход позволяет отслеживать сдвиги в активности разных регионов префронтальной коры мозга на каждом из этапов развития когнитивного диссонанса. Изучение этой динамики в реальном времени позволит понять, какие зоны мозга и в какой последовательности участвуют в процессе принятия решений при когнитивном диссонансе.