Названы города, которые начали незаметно тонуть

Группа учёных провела свежее исследование, которое показало — обширные прибрежные города в Южной и Юго-Восточной Азии незаметно тонут быстрее, чем где-либо в мире.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

При этом специалисты отдельно обращают своё внимание на то, что в результате этого десятки миллионов людей становятся ещё более уязвимыми к повышению уровня моря.

Причину происходящего они видят в том, что стремительная урбанизация привела к слишком активному потреблению грунтовых вод несколькими городами.

Так, наиболее густонаселённый городской центр Вьетнама и главный деловой центр, Хошимин, опускается быстрее 48 крупных прибрежных городов по всему миру. На втором месте в списке расположился южный бангладешский порт Читтагонг, а индийский город Ахмадабад, столица Индонезии Джакарта и торговый центр Мьянмы Янгон на третьем, четвёртом и пятом местах соответственно.