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1 час назад

Названы города, которые начали незаметно тонуть

Ferra.ru

Группа учёных провела свежее исследование, которое показало — обширные прибрежные города в Южной и Юго-Восточной Азии незаметно тонут быстрее, чем где-либо в мире.

Названы города, которые начали незаметно тонуть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом специалисты отдельно обращают своё внимание на то, что в результате этого десятки миллионов людей становятся ещё более уязвимыми к повышению уровня моря.

Причину происходящего они видят в том, что стремительная урбанизация привела к слишком активному потреблению грунтовых вод несколькими городами.

Так, наиболее густонаселённый городской центр Вьетнама и главный деловой центр, Хошимин, опускается быстрее 48 крупных прибрежных городов по всему миру. На втором месте в списке расположился южный бангладешский порт Читтагонг, а индийский город Ахмадабад, столица Индонезии Джакарта и торговый центр Мьянмы Янгон на третьем, четвёртом и пятом местах соответственно.

Напомним, что Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата ранее заявила о том, что уже к 2050 году более миллиарда человек будут жить в прибрежных городах, подверженных риску повышения уровня моря.

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