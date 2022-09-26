Названы города, которые начали незаметно тонуть

Группа учёных провела свежее исследование, которое показало — обширные прибрежные города в Южной и Юго-Восточной Азии незаметно тонут быстрее, чем где-либо в мире.
При этом специалисты отдельно обращают своё внимание на то, что в результате этого десятки миллионов людей становятся ещё более уязвимыми к повышению уровня моря.
Причину происходящего они видят в том, что стремительная урбанизация привела к слишком активному потреблению грунтовых вод несколькими городами.
Так, наиболее густонаселённый городской центр Вьетнама и главный деловой центр, Хошимин, опускается быстрее 48 крупных прибрежных городов по всему миру. На втором месте в списке расположился южный бангладешский порт Читтагонг, а индийский город Ахмадабад, столица Индонезии Джакарта и торговый центр Мьянмы Янгон на третьем, четвёртом и пятом местах соответственно.
Напомним, что Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата ранее заявила о том, что уже к 2050 году более миллиарда человек будут жить в прибрежных городах, подверженных риску повышения уровня моря.