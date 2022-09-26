Китайские ноутбуки начнут выпускать с российской заменой Windows

В Китае есть множество интересных ноутбуков от местных производителей. Это модели от таких компаний, как Xiaomi, Lenovo и Hiper.

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И именно последний бренд объявил о том, что линейка Hiper Workbook будет работать под управлением «российской замены Windows» — Astra Linux.

Сообщается о выпуске первой партии ноутбуков объёмом 2200 устройств. В продажу она должна поступить в течение октября. В дальнейшем количество устройств планируется увеличивать.

Представители Hiper объявили, что серия Hiper Workbook будет включать в себя модели с процессорами Intel Core i3, i5, i7, i9 и AMD Ryzen 5. Оперативной памяти в ноутбуках будет от 8 до 16 ГБ, а постоянной — от 256 до 512 ГБ, в зависимости от модицифкаии.