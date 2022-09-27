Медики рассмотрели болезнь Альцгеймера как аутоиммунное заболевание

«На сегодняшний день большинство подходов к исследованию болезни Альцгеймера основаны на теории о том, что аномальный белок, называемый бета-амилоидом, образует сгустки в мозге, что приводит к смерти клеток мозга. Но мы считаем, что бета-амилоид не аномалия и он действует как иммунопептид. Если у нас травма головы, бета-амилоид помогает восстановиться. Если появляется вирус или бактерия, бета-амилоид борется с ним», – считают ученые.