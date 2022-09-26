Лучшие офлайн карты: подборка бесплатных приложений

Хорошие мобильные карты — незаменимый инструмент в повседневной жизни, даже если вы отлично знаете свой город. Правда, не все навигаторы одинаково хорошо работают без подключения к интернету: мы собрали шесть лучших офлайн-карт для Android.

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OsmAnd — приложение для навигации, построенное на базе данных проекта OpenStreetMap, который работает за счет информации волонтеров по всему свету. Это значит, что точность карт может варьироваться: в лучшем случае OsmAnd подскажет вам даже такие мелочи, как время открытия местных магазинов и предпочитаемые способы оплаты. При недостатке топологических данных оно едва покажет даже главные улицы городов. Если не считать этой особенности и немного архаичного интерфейса, функционал OsmAnd отвечает современным требованиям. Голосовые подсказки, расчет времени прибытия, навигация по дорожным полосам, перенастройка маршрутов в реальном времени.

MAPS.ME — многофункциональный архив карт, который позволяет не только скачивать информацию на мобильный телефон, но и прокладывать самые разные маршруты: от автомобильных и велосипедных до метро и общественного транспорта. Кроме того, приложение предлагает список местных организаций, краткую историческую справку по важным объектам и данные о перепадах высот.

«2ГИС» не нуждается в представлении: это один из самых популярных навигационных сервисов на территории РФ, который предлагает подробнейшую информацию о большинстве городов страны. Помимо офлайн-карт приложение включает в себя справочник по организациям, множество меток, маршруты общественного транспорта и много других полезных функций. «2ГИС» поможет сориентироваться практически где угодно, но, к сожалению, только в России и некоторых странах СНГ — приложение не предлагает карты зарубежных городов. Для поездок за границу вам понадобится что-нибудь другое.

Еще одно приложение, знакомое каждому пользователю Android. Несмотря на то, что Google Maps по умолчанию загружены на большинство смартфонов, не стоит списывать приложение со счетов как заводское. Оно имеет широчайший функционал среди всех сервисов своего рода. Офлайн-карты, навигация в реальном времени, поиск адресов, метки, более-менее точные расстояния — все это работает без подключения к интернету, если предварительно загрузить географические данные в память мобильника.

Mapy.cz, в отличие от многих других аналогов, отлично прокладывает маршруты для пеших, велосипедных и лыжных прогулок. Помимо этого, приложение поддерживает не только стандартный для навигаторов набор функций, но и некоторые интересные фишки: например, возможность делиться созданными маршрутами в соцсетях и записывать свои передвижения при помощи трекера.