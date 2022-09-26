Учёные создали «жидкого» робота как в «Терминаторе 2»

Группа исследователей из Университета Сучжоу в Китае разработали микроскопического робота нового поколения. При его разработке специалисты явно вдохновлялись моделью T-1000 из «Терминатора 2».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что устройство может быть особенно полезным для доставки лекарств. Учитывая, что человеческое тело «кишит» извилистыми и узкими проходами, умение распадаться и миниатюрность свежесозданного робота как нельзя кстати.

Так, в особо трудных местах он может распадаться на более мелкие составные части, а потом собираться обратно. И что самое важное, при этом не нужно уменьшать полезный груз, который он несёт на себе.