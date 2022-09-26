В России предложили новую концепцию лечения ВИЧ-инфекции

Российские ученые из института вычислительной математики имени Г. И. Марчука РАН и первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова предложили альтернативный метод лечения ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), который поддерживает проект.
Классические стратегии лечения направлены на уничтожение патогенов. Исследователи решили рассмотреть вариант, когда иммунная система сосуществует с возбудителем. Предложение ученых заключается в том, чтобы достичь такого состояния инфекционного процесса, когда небольшая по численности вирусная популяция находится под полным контролем иммунной системы без применения соответствующих препаратов.
«До сих пор ведутся разработки терапии, однако все подходы направлены как раз на подавление размножения вируса. Вместе с тем, свидетельства полного излечения от ВИЧ на данный момент можно пересчитать по пальцам. Соответствующая терапия может быть смертельна, поскольку требует полной замены кроветворных клеток на устойчивые к вирусу линии. Однако есть и иной путь, как справиться с хроническими инфекциями», — рассказал руководитель проекта Геннадий Бочаров.
Свою концепцию авторы основывали на математическом анализе модельной инфекции, вызванной вирусом лимфоцитарного хориоменингита. Это заболевание поражает грызунов, но заразно и для людей, вызывая либо гриппоподобное состояние, либо воспаление мозговых оболочек. Особенности взаимодействия патогена с иммунной системой во многом схожи с теми, которые проявляют вирусы гепатита и ВИЧ.
«Подход с использованием свойства мультистабильности описан для вируса лимфоцитарного хориоменингита, а в случае ВИЧ все будет сложнее. Недостаточно активизировать истощенные Т-клетки, поскольку часть из них уже заражена патогеном. Важно применять на начальном этапе специфические противовирусные препараты. Согласно нашим расчетам, подход будет эффективен при наличии хотя бы 5% ВИЧ-специфических Т-киллеров. Им нужно будет помогать путем стимуляции продукции нейтрализующих антител, действующих против широкого спектра вирусных мишеней, чтобы максимально усилить работу иммунитета. Мы надеемся, что в дальнейшем наша концепция будет проверена в ходе доклинических и клинических исследований», — объяснил Бочаров.
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