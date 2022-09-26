В России предложили новую концепцию лечения ВИЧ-инфекции

«Подход с использованием свойства мультистабильности описан для вируса лимфоцитарного хориоменингита, а в случае ВИЧ все будет сложнее. Недостаточно активизировать истощенные Т-клетки, поскольку часть из них уже заражена патогеном. Важно применять на начальном этапе специфические противовирусные препараты. Согласно нашим расчетам, подход будет эффективен при наличии хотя бы 5% ВИЧ-специфических Т-киллеров. Им нужно будет помогать путем стимуляции продукции нейтрализующих антител, действующих против широкого спектра вирусных мишеней, чтобы максимально усилить работу иммунитета. Мы надеемся, что в дальнейшем наша концепция будет проверена в ходе доклинических и клинических исследований», — объяснил Бочаров.