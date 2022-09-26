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8 минут назад

На Марсе нашли несколько тысяч килограмм земного мусора

Газета.Ru

Сотрудник университета Западной Вирджинии Кагри Килич зафиксировал 7,2 тыс. кг мусора с Земли на Марсе. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

На Марсе нашли несколько тысяч килограмм земного мусора
Фото: NASA/JPL-Caltech/ASUNASA/JPL-Caltech/ASU

Он проанализировал массу всех аппаратов, отправленных на Марс, и вычел вес того, что в настоящее время находится в эксплуатации. К мусору он отнес неработающее оборудование, неактивные космические корабли, упавшие на планету орбитальные аппараты.

Эксперты опасаются, что оставленные обломки космических аппаратов могут загрязнить образцы, собираемые марсоходом NASA Perseverance. Он также присылает фотографии мусора, например, теплового одеяла для защиты космического транспорта от экстремальных температур во время посадки. По словам Килича, большинство этих аппаратов еще целы, и космические агентства рассматривают их как исторические памятники, а не как мусор.

Наука и техника,NASA,
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