На Марсе нашли несколько тысяч килограмм земного мусора

Он проанализировал массу всех аппаратов, отправленных на Марс, и вычел вес того, что в настоящее время находится в эксплуатации. К мусору он отнес неработающее оборудование, неактивные космические корабли, упавшие на планету орбитальные аппараты.

Эксперты опасаются, что оставленные обломки космических аппаратов могут загрязнить образцы, собираемые марсоходом NASA Perseverance. Он также присылает фотографии мусора, например, теплового одеяла для защиты космического транспорта от экстремальных температур во время посадки. По словам Килича, большинство этих аппаратов еще целы, и космические агентства рассматривают их как исторические памятники, а не как мусор.