Количество естественных мутаций среди животных снижается

Ученые из Института Карнеги на основе методов популяционной генетики зафиксировали снижение количества естественных мутаций. Это может привести к потере генетического разнообразия среди животных. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Потеря среды обитания — один из основных факторов вымирания видов и снижения видового разнообразия. Из-за деятельности человека сотни видов животных и растений вымерли еще в индустриальную эпоху. Человеческий фактор повлиял на половину экосистем Земли, затронув миллионы видов. Так как географический ареал исчезает, животным и растениям просто негде существовать. Это, в свою очередь, уменьшает размер популяций и может прекратить их взаимодействие друг с другом. Это имеет серьезные последствия для разнообразного пула естественных генетических мутаций животного или растения и их способности адаптироваться к изменению окружающей среды. Мутации — случайные естественные вариации в генетическом коде, которые могут положительно или отрицательно повлиять на способность отдельного организма выживать и размножаться, передавая положительные черты будущим поколениям.

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Исследовательская группа из Института Карнеги на основе методов популяционной генетики проанализировала гены 10 000 организмов.

«Математический инструмент, который мы протестировали на 20 видах, можно расширить данными, чтобы сделать приблизительные прогнозы сохранения генетики для других видов, даже если мы не знаем их геномов», — рассказали ученые.

Анализ подтвердил опасения исследователей — наземные растения и животные Земли уже сейчас подвергаются гораздо большему риску потери генетического разнообразия, чем считалось ранее. Ситуация осложняется тем, что скорость восстановления генетического разнообразия намного медленнее, чем та, с которой оно теряется. По словам исследователей, им «нужно лучше контролировать популяции видов и разрабатывать больше генетических инструментов».

«Мы использовали смелый, творческий подход к исследованию научного вопроса, который имеет решающее значение для политиков и защитников природы, чтобы понять, хотят ли они реализовать стратегии, которые будут отвечать предстоящим вызовам, с которыми сталкивается наш мир», — рассказала Маргарет МакФолл-Нгай из Института Карнеги.