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1 час назад

Опубликовано видео испытаний первого в мире "автомобиля с крыльями" Seaglider

Газета.Ruиещё 1

Компания Regent опубликовала видео испытаний первого в мире пассажирского автомобиля с крыльями Seaglider. Как можно догадаться из названия, он способен не только летать, но и скользить по воде и даже останавливаться на ней. Об этом сообщает портал New Atlas.

Опубликовано видео испытаний первого в мире "автомобиля с крыльями"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Вместимость Seaglider составляет 12 человек. Дальность хода — 300 км, максимальная скорость — до 300 км/ч. Внутри летательного аппарата находится электродвигатель, что делает его экологичным транспортом.

На данный момент уже открыт предзаказ на первое поколение Seaglider. Ожидается, что первые коммерческие полеты состоятся уже в 2025 году.

Параллельно с этим Regent разрабатывает второе поколение Seaglider — сам транспорт станет больше и будет вмещать до 50 человек, а преодолеваемое им расстояние увеличится вдвое.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Heart Aerospace представила новый электросамолет ES-30 вместимостью до 30 человек. Ряд авиакомпаний, среди которых United Airlines и Mesa Airlines, уже начали размещать заказы на первые партии.

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