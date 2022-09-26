Опубликовано видео испытаний первого в мире "автомобиля с крыльями"

Компания Regent опубликовала видео испытаний первого в мире пассажирского автомобиля с крыльями Seaglider. Как можно догадаться из названия, он способен не только летать, но и скользить по воде и даже останавливаться на ней. Об этом сообщает портал New Atlas.
На данный момент уже открыт предзаказ на первое поколение Seaglider. Ожидается, что первые коммерческие полеты состоятся уже в 2025 году.
Параллельно с этим Regent разрабатывает второе поколение Seaglider — сам транспорт станет больше и будет вмещать до 50 человек, а преодолеваемое им расстояние увеличится вдвое.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Heart Aerospace представила новый электросамолет ES-30 вместимостью до 30 человек. Ряд авиакомпаний, среди которых United Airlines и Mesa Airlines, уже начали размещать заказы на первые партии.