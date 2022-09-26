Опубликовано видео испытаний первого в мире "автомобиля с крыльями"

Компания Regent опубликовала видео испытаний первого в мире пассажирского автомобиля с крыльями Seaglider. Как можно догадаться из названия, он способен не только летать, но и скользить по воде и даже останавливаться на ней. Об этом сообщает портал New Atlas.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Вместимость Seaglider составляет 12 человек. Дальность хода — 300 км, максимальная скорость — до 300 км/ч. Внутри летательного аппарата находится электродвигатель, что делает его экологичным транспортом.

На данный момент уже открыт предзаказ на первое поколение Seaglider. Ожидается, что первые коммерческие полеты состоятся уже в 2025 году.

Параллельно с этим Regent разрабатывает второе поколение Seaglider — сам транспорт станет больше и будет вмещать до 50 человек, а преодолеваемое им расстояние увеличится вдвое.