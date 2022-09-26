Apple отложила запуск новой функции iPhone

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40 минут назад

Запуск рассрочки Apple Pay Later сдвинулся на следующий год из-за технических проблем

Газета.Ru

Запуск рассрочки от Apple – Apple Pay Later – состоится в следующем году. Об этом, ссылаясь на слова инсайдера Марка Гурмана, сообщает издание The Verge. Отмечается, что во время подготовки продукта к релизу IT-гигант столкнулся с техническими проблемами.

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Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изначально ожидалось, что Apple Pay Later появится в iOS 16. Однако после релиза новой версии ОС на странице продукта на сайте Apple появилась надпись, гласящая о том, что функция появится в будущих обновлениях.

По словам инсайдера Марка Гурмана, в Apple не знают, когда точно в iOS появится Apple Pay Later. Однако там ожидают, что случится это не раньше, чем в первом квартале 2023 года. По данным инсайдера, причиной задержки стали «серьезные технические и инженерные проблемы», с которыми столкнулась компания.

Apple Pay Later – это модель рассрочки для пользователей Apple Pay. Новая функция позволят оплатить товар при отсутствии необходимой суммы, а после в течение некоторого времени погасить задолженность четырьмя платежами без процентов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Apple отменила октябрьскую презентацию.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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