Apple перенесла производство iPhone 14 в новую страну

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Не так много пользователей успели «пощупать» новенькие iPhone 14, а в Сети уже появилась информация о следующем поколении.

Так, автор Bloomberg Марк Гурман рассказал, что в 2023 году Apple немного изменит модельный ряд своих смартфонов. Например, вместо iPhone 15 Pro Max будет представлен iPhone 15 Ultra. И у данной модели будет ещё больше отличий от вариантов подешевле.

К сожалению, не так много информации о том, каким именно будет грядущий iPhone 15 Ultra. Известно лишь, что девайс будет стоить дороже iPhone 14 Pro Max. При этом только данная модификация получит разъём USB-C вместо Lightning — остальные iPhone 15 (в том числе и 15 Pro) останутся с устаревшим портом для зарядки и передачи данных.