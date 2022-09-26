Apple перенесла производство iPhone 14 в новую страну

Отмечается, что между анонсом и стартом производства новых смартфонов в Индии прошло менее трех недель. Хотя о планах Apple по сборке iPhone в Индии было известно и раньше, ожидалось, что случится это не раньше, чем через два месяца после старта продаж устройств новой линейки. С чем именно связана спешка Apple, не сообщается.