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21 минуту назад

Apple начала производство iPhone 14 в Индии раньше ожидаемых сроков

Газета.Ru

Компания Apple частично перенесла производство iPhone 14 из Китая в Индию. Об этом сообщает издание My Drivers.

Apple перенесла производство iPhone 14 в новую страну
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что между анонсом и стартом производства новых смартфонов в Индии прошло менее трех недель. Хотя о планах Apple по сборке iPhone в Индии было известно и раньше, ожидалось, что случится это не раньше, чем через два месяца после старта продаж устройств новой линейки. С чем именно связана спешка Apple, не сообщается.

Известно, что на данный момент из новых смартфонов американский техногигант будет производить в Индии только iPhone 14 – это пятая модель, сборку которой Apple доверила фабрике за пределами Китая. Сборка версий Pro и Pro Max продолжится в КНР.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Apple начала переоборудовать на заводах Foxconn фабричные линии iPhone 14 под сборку моделей Pro и Pro Max.

Наука и техника,Apple,
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